Renueva Cecyte oferta educativa; habrá carrera técnica de drones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el discurso inaugural del XVII Campeonato Nacional de Robótica y STEM, el coordinador nacional del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE), Iván Flores Benítez, anunció la actualización de carreras para el próximo ciclo escolar: Robótica y Automatización, y Manejo de Aeronaves no Tripuladas (drones).
De acuerdo con el coordinador, esta actualización está enfocada en responder a los cambios tecnológicos y a las demandas actuales del sector productivo y científico.
“Hemos impulsado durante este periodo la actualización de carreras con una oferta educativa renovada, con carreras técnicas que atienden diversas necesidades… entre las cuales destacó Robótica y Automatización, y para el siguiente ciclo escolar tendremos también Manejo de Aeronaves no Tripuladas”, compartió.
En su mensaje dirigido a los estudiantes, Flores Benítez destacó que los planteles del Cecyte mantienen tres objetivos centrales: formar técnicamente a los alumnos, facilitar el tránsito a la educación superior y dotarlos de competencias reales para incorporarse al mundo laboral.
Asimismo, aseguró que la integración de estas nuevas carreras técnicas responde a las necesidades del Plan México y a que la educación media superior se alinee a sectores como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, así como a temas emergentes como la ciberseguridad y la transformación digital.
El coordinador compartió que el Cecyte obtuvo el primer lugar en “educación integral”, llevando a cabo eventos deportivos, académicos, de creatividad e innovación, así como de arte y cultura.
Finalmente, anunció que los estudiantes egresados del Cecyte tendrán libre tránsito a la educación superior en los planteles del Tecnológico Nacional, con la firma de un convenio que se llevará a cabo próximamente.
