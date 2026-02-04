Michoacán

Renueva Cecyte oferta educativa; habrá carrera técnica de drones

Daire Zuñiga
Daire Zúñiga
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el discurso inaugural del XVII Campeonato Nacional de Robótica y STEM, el coordinador nacional del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE), Iván Flores Benítez, anunció la actualización de carreras para el próximo ciclo escolar: Robótica y Automatización, y Manejo de Aeronaves no Tripuladas (drones).

De acuerdo con el coordinador, esta actualización está enfocada en responder a los cambios tecnológicos y a las demandas actuales del sector productivo y científico.

Hemos impulsado durante este periodo la actualización de carreras con una oferta educativa renovada, con carreras técnicas que atienden diversas necesidades… entre las cuales destacó Robótica y Automatización, y para el siguiente ciclo escolar tendremos también Manejo de Aeronaves no Tripuladas”, compartió.

En su mensaje dirigido a los estudiantes, Flores Benítez destacó que los planteles del Cecyte mantienen tres objetivos centrales: formar técnicamente a los alumnos, facilitar el tránsito a la educación superior y dotarlos de competencias reales para incorporarse al mundo laboral.

Asimismo, aseguró que la integración de estas nuevas carreras técnicas responde a las necesidades del Plan México y a que la educación media superior se alinee a sectores como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, así como a temas emergentes como la ciberseguridad y la transformación digital.

El coordinador compartió que el Cecyte obtuvo el primer lugar en “educación integral”, llevando a cabo eventos deportivos, académicos, de creatividad e innovación, así como de arte y cultura.

Finalmente, anunció que los estudiantes egresados del Cecyte tendrán libre tránsito a la educación superior en los planteles del Tecnológico Nacional, con la firma de un convenio que se llevará a cabo próximamente.

