Renueva Cecyte oferta educativa; habrá carrera técnica de drones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el discurso inaugural del XVII Campeonato Nacional de Robótica y STEM, el coordinador nacional del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE), Iván Flores Benítez, anunció la actualización de carreras para el próximo ciclo escolar: Robótica y Automatización, y Manejo de Aeronaves no Tripuladas (drones).

De acuerdo con el coordinador, esta actualización está enfocada en responder a los cambios tecnológicos y a las demandas actuales del sector productivo y científico.

“Hemos impulsado durante este periodo la actualización de carreras con una oferta educativa renovada, con carreras técnicas que atienden diversas necesidades… entre las cuales destacó Robótica y Automatización, y para el siguiente ciclo escolar tendremos también Manejo de Aeronaves no Tripuladas”, compartió.

En su mensaje dirigido a los estudiantes, Flores Benítez destacó que los planteles del Cecyte mantienen tres objetivos centrales: formar técnicamente a los alumnos, facilitar el tránsito a la educación superior y dotarlos de competencias reales para incorporarse al mundo laboral.