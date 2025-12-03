Renovación de transporte en Uruapan, resultado de coordinación entre gobierno y transportistas: Gladyz Butanda

La funcionaria estatal destacó la labor de gestión del sector transportista para consumar este logro, luego de un rezago de más de 40 años en el servicio del transporte público de Uruapan, municipio que, subrayó, será el primero en el estado en contar con un sistema integrado de transporte al incluir un teleférico y nuevos autobuses urbanos.

“Este logro y los frutos que emanen del mismo serán para las y los transportistas de Uruapan, quienes por fin ven materializada una gestión que otros gobiernos ignoraron”, dijo la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad.