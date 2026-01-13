René Valencia denuncia ante fiscalía ataque armado

Hasta el momento, no se han reportado detenidos ni avances significativos en la investigación.

Sin embargo, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, declaró que se está llevando a cabo una investigación minuciosa del atentado. En rueda de prensa de este martes, indicó que las autoridades están revisando videos, cámaras del C5 y realizando un análisis minuto a minuto de la trazabilidad del evento, con el fin de determinar exactamente qué ocurrió.

“Se está haciendo una investigación minuciosa de lo ocurrido, fue transmitido en vivo, todos lo saben. Se está haciendo una revisión de todos los videos, las cámaras del C5, minuto a minuto, la trazabilidad del evento para determinar qué fue lo que ocurrió”, explicó el mandatario.