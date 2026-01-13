René Valencia denuncia ante fiscalía ataque armado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- René Valencia, excandidato a la alcaldía de Morelia, acudió este martes a la Fiscalía Regional de Morelia para presentar una denuncia penal por el atentado que sufrió la noche del sábado 10 de enero, cuando fue emboscado junto con su pareja y escoltas en la carretera Pátzcuaro–Erongarícuaro, a la altura de la comunidad de Jarácuaro.
Acompañado de su hermano, Guillermo Valencia Reyes, líder estatal del PRI en Michoacán, ofrecieron un encuentro con medios de comunicación antes de ingresar a la fiscalía, donde relataron parte de los hechos.
René Valencia transmitió en vivo desde la página de Revolución Social, mostrando el recorrido que realizó mientras era perseguido por hombres armados. Según narró, intentó pedir ayuda a elementos de seguridad y fue interceptado por al menos tres vehículos. Tras varias horas sin conocerse su paradero, René y sus acompañantes fueron liberados ilesos, aunque con golpes.
"Nosotros no tenemos la culpa de que sean muy pendej*s para disparar y que mi hermano sea muy bueno para manejar, no es nuestra culpa. Gracias a Dios fue providencial, aquí está él. Pero no puede ser posible que esos sicarios tengan mejor equipo que nuestras autoridades, es realmente lamentable", declaró Memo Valencia ante los medios.
Los hermanos coincidieron en que el ataque fue directo, no un intento de robo, y exigieron que las autoridades estatales y federales actúen con contundencia para frenar la violencia en la región.
Hasta el momento, no se han reportado detenidos ni avances significativos en la investigación.
Sin embargo, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, declaró que se está llevando a cabo una investigación minuciosa del atentado. En rueda de prensa de este martes, indicó que las autoridades están revisando videos, cámaras del C5 y realizando un análisis minuto a minuto de la trazabilidad del evento, con el fin de determinar exactamente qué ocurrió.
“Se está haciendo una investigación minuciosa de lo ocurrido, fue transmitido en vivo, todos lo saben. Se está haciendo una revisión de todos los videos, las cámaras del C5, minuto a minuto, la trazabilidad del evento para determinar qué fue lo que ocurrió”, explicó el mandatario.
