¡Reman por la paz! Realizan el torneo de canotaje en los canales de Urandén

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En los manantiales de Urandén, en el municipio de Pátzcuaro, se llevó a cabo la primera edición del torneo “Canotaje por la Paz”, una iniciativa que busca fomentar la cultura de la paz, la sana convivencia y la prevención del delito a través del deporte.

Durante el evento, César Erwin Sánchez Coria, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), destacó que el deporte es una herramienta fundamental para fortalecer la cohesión social, promover la identidad y tradiciones, y alejar a niñas, niños y jóvenes de la violencia y las adicciones.