¡Reman por la paz! Realizan el torneo de canotaje en los canales de Urandén

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En los manantiales de Urandén, en el municipio de Pátzcuaro, se llevó a cabo la primera edición del torneo “Canotaje por la Paz”, una iniciativa que busca fomentar la cultura de la paz, la sana convivencia y la prevención del delito a través del deporte.
Durante el evento, César Erwin Sánchez Coria, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), destacó que el deporte es una herramienta fundamental para fortalecer la cohesión social, promover la identidad y tradiciones, y alejar a niñas, niños y jóvenes de la violencia y las adicciones.
El funcionario también reconoció la visión del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, al consolidar estrategias integrales de prevención que involucran la participación activa de la sociedad.
La segunda edición de este torneo se realizará el próximo 20 de septiembre en la Isla de Janitzio, reafirmando el compromiso del Gobierno de Michoacán con el fortalecimiento del tejido social y la cultura de paz en la entidad.
