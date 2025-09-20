Reman por la paz en torneo de canotaje en la isla de Janitzio

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Con gran éxito se llevó a cabo la segunda edición del torneo “Canotaje por la paz” en la isla de Janitzio, en el lago de Pátzcuaro, como parte de las acciones que realiza el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), con el objetivo de fortalecer el tejido social, promover la sana convivencia y consolidar una cultura de paz mediante el deporte.
La competencia reunió a más de 161 canotistas y remeras que participaron en las modalidades de canoa canadiense y tarasca, en ramas femenil y varonil, y en las categorías infantil, juvenil y libre. La presencia de familias y visitantes generó un ambiente de integración comunitaria y celebración de las tradiciones michoacanas.
Durante el evento, el secretario César Erwin Sánchez Coria, destacó que este torneo es más que una competencia deportiva “es un espacio de convivencia y de construcción de comunidad. Cada uno de los deportistas que hoy compite representa disciplina, trabajo en equipo y esfuerzo”. Asimismo, subrayó que el deporte es una herramienta poderosa para la prevención de la violencia y la cohesión social.
Sánchez Coria agradeció el respaldo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, cuya visión ha permitido que los programas de prevención incluyan el deporte y la cultura como ejes prioritarios para mantener a niñas, niños y jóvenes lejos de conductas de riesgo.
Con esta segunda edición, el torneo “Canotaje por la paz” se consolida como una actividad emblemática para promover la identidad, las tradiciones y el sentido de pertenencia de las comunidades.
