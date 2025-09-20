Reman por la paz en torneo de canotaje en la isla de Janitzio

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Con gran éxito se llevó a cabo la segunda edición del torneo “Canotaje por la paz” en la isla de Janitzio, en el lago de Pátzcuaro, como parte de las acciones que realiza el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), con el objetivo de fortalecer el tejido social, promover la sana convivencia y consolidar una cultura de paz mediante el deporte.

La competencia reunió a más de 161 canotistas y remeras que participaron en las modalidades de canoa canadiense y tarasca, en ramas femenil y varonil, y en las categorías infantil, juvenil y libre. La presencia de familias y visitantes generó un ambiente de integración comunitaria y celebración de las tradiciones michoacanas.