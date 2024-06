Relación entre los poderes del Estado deben ser de pleno respeto: Magdo. Jorge Reséndiz García

“En ocasiones sí (se sienten agraviados) cuando se generaliza porque no podemos entender que toda la Suprema Corte esté mal, no podemos entender que todos los poderes judiciales de los estados estén mal; a lo mejor hay debilidades y cuestiones que corregir, pero no a la magnitud que se quiere transmitir”.

Se le cuestionó la cercanía de dos ministros en retiro de la SCJN con el gobierno de la República -la ex ministra Olga Sánchez Cordero como ex secretaria de Gobernación y el ex ministro Arturo Zaldívar, como asesor de Claudia Sheinbaum-.

¿Cuándo la cercanía es pleitesía y cuando el distanciamiento es confrontación? ¿Cuál debe ser la relación ideal entre poderes?

- Creo yo que la cercanía, la comunicación entre los tres poderes es esencial porque aun cuando se dice “somos autónomos” de todos modos hay procedimientos donde participan dos o más poderes; la comunicación, la cercanía es importante pero siempre, incluso como lo ha reiterado, el gobernador del estado, respetando la autonomía de cada poder.

Al referirse al proceso de preparación para implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en Michoacán para el próximo año, a pesar de que tienen como límite el mes de abril del 2027, el magistrado adelantó que ya preparan la propuesta de presupuesto que requerirá de un incremento sustancial para destinarlo a la contratación y capacitación de personal, adecuación de espacios arquitectónicos y la adquisición de equipos.

“Por lo que ve al Poder Judicial hemos estado trabajando; ya se implementó un grupo, un equipo de trabajo para implementar (el nuevo modelo) que se integra por una magistrada, de un juez civil, una jueza familiar y el sistema de Cedetic (Centro de Desarrollo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones) para la tecnología, esos procedimientos que establece el Código Nacional, van a ser muy tecnológicos; se está trabajando sobre diagramas de flujo en torno a los procedimientos, se está ya trabajando sobre el presupuesto para 2025 para tener juzgados ya funcionando”.

mrh