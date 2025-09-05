Reitera Segob compromiso con la inclusión y desarrollo de comunidades indígenas

Ziracuaretiro, Michoacán (MiMorelia.com).- En seguimiento al compromiso con las comunidades indígenas, la Secretaría de Gobierno celebró la Cuarta Asamblea Regional del Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha en la comunidad indígena de San Ángel Zurumucapio.

En representación del secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, el subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Regístrales, Humberto Urquiza, remarcó la importancia de enfocar recursos y esfuerzos a temas que atiendan las necesidades de los pueblos originarios.