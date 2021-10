Reinstalarán en Michoacán la estrategia nacional para prevenir adicciones

Insistió en que no se puede avanzar en una estrategia eficiente si no se incluye a los jóvenes, porque la obligación del estado es garantizar los derechos de este sector de la población, pero también se deben coordinar esfuerzos, no sólo las autoridades de salud, en el tema de consumo de sustancias nocivas.

Santiago Rodríguez subrayó que se deben atender con urgencia zonas de Michoacán, como los municipios de Tierra Caliente, para así aterrizar los programas sociales.

rmr