Reinaugura Poder Judicial su exposición "La Revolución en Michoacán"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Poder Judicial de Michoacán, a través de su Dirección de Archivos y el Archivo y Museo Histórico, llevó a cabo la reinauguración de la exposición temporal “La Revolución en Michoacán”, un esfuerzo conmemorativo por el 115 aniversario de la gesta histórica.
El evento tuvo lugar en el antiguo Palacio del Poder Judicial, donde la muestra se encuentra dispuesta en la sala móvil para recibir al público interesado en revisitar esta etapa crucial de la historia nacional y estatal.
A partir de hoy y hasta el 16 de enero de 2026, los visitantes podrán conocer facsímiles de documentos y periódicos que abarcan el periodo revolucionario comprendido entre 1912 y 1918, materiales que la institución resguarda.
Al adentrarse en la muestra, se reafirma que la Revolución Mexicana no solo fue un cambio político, sino una profunda transformación social que también alcanzó a Michoacán. Por ello, la exposición se complementa con material iconográfico relevante.
La directora Martha Corona Bustos ofreció un contexto profundo sobre el movimiento, destacando su impacto estructural:
“Hablar de la Revolución Mexicana es hablar de un movimiento social [que] transformó las estructuras económicas y políticas del país en casi todos los aspectos de la vida social. Algunas de sus principales causas fueron erradicar la existencia de enormes haciendas en manos de algunos hacendados, el problema de la distribución de la tierra, [y] la situación de miseria de los campesinos que estaban prácticamente sometidos al poder de los grandes terratenientes a través de las llamadas tiendas de raya”.
La funcionaria judicial también señaló que, además de las causas agrarias, el movimiento se levantó contra la explotación laboral:
“Se permitía a los sectores empresariales la explotación de los obreros, estaciones, trabajo dominical, nocturno, además de la inseguridad de los talleres”.
Añadió que, aunque inició como una lucha contra el orden de Porfirio Díaz, la Revolución se transformó en una guerra civil compleja, caracterizada por movimientos socialistas, liberales, anarquistas, populistas y agrarios, temas que también se desarrollan en las salas de la exposición.
La muestra se enfoca particularmente en la repercusión de la Revolución en Michoacán, abordando episodios como La Decena Trágica, El Banderolerismo en la entidad y la promulgación de la Constitución de 1917.
Entre los documentos históricos destacados se encuentran expedientes contra el revolucionario Marcos V. Méndez (1912), el robo de los hermanos Mata (1915) y el incendio provocado por Inés Chávez García (1917), así como facsímiles de Periódicos Oficiales que documentan hechos como las elecciones de magistrados o la toma de posesión del gobernador Pascual Ortiz Rubio en 1917.
