Reinaugura Poder Judicial su exposición "La Revolución en Michoacán"

A partir de hoy y hasta el 16 de enero de 2026, los visitantes podrán conocer facsímiles de documentos y periódicos que abarcan el periodo revolucionario comprendido entre 1912 y 1918, materiales que la institución resguarda.

Al adentrarse en la muestra, se reafirma que la Revolución Mexicana no solo fue un cambio político, sino una profunda transformación social que también alcanzó a Michoacán. Por ello, la exposición se complementa con material iconográfico relevante.

La directora Martha Corona Bustos ofreció un contexto profundo sobre el movimiento, destacando su impacto estructural:

“Hablar de la Revolución Mexicana es hablar de un movimiento social [que] transformó las estructuras económicas y políticas del país en casi todos los aspectos de la vida social. Algunas de sus principales causas fueron erradicar la existencia de enormes haciendas en manos de algunos hacendados, el problema de la distribución de la tierra, [y] la situación de miseria de los campesinos que estaban prácticamente sometidos al poder de los grandes terratenientes a través de las llamadas tiendas de raya”.