Reinas Magas, heroínas silenciosas que mantienen viva la ilusión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La magia del 6 de enero se siente en el aire; las niñas y niños michoacanos, así como de todo México, se alistan con emoción para la llegada de los Reyes Magos.

Escribiendo cartas para que lleguen a los Reyes Magos, ya sea en un globo para soltarlas, entregándolas de manera personal en las cabalgatas o de forma tradicional, dejando debajo del árbol de Navidad su zapato con lo que desean recibir, son las formas en que se preparan miles de infantes.

En gran parte de los hogares michoacanos son los padres quienes se encargan del tema. Ya sea con anticipación o de última hora, muchos buscan los juguetes para que la magia siga viva en los menores.

Sin embargo, en varios hogares se trata de mujeres autónomas o jefas madres de familia, quienes deben convertirse en heroínas silenciosas para mantener viva la ilusión, pese a los desafíos económicos.

Como es el caso de Mayte Carranza, quien con dos menores de cinco y ocho años busca que el 6 de enero sea una experiencia tan mágica como la que ella vivió de niña. Carritos y muñecos de acción son las solicitudes de sus hijos, y para poder comprar los regalos tuvo que juntar el dinero con meses de anticipación.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Michoacán hay 410 mil 986 hogares censados encabezados por mujeres, y más del 50% de las michoacanas han tenido al menos un hijo vivo. Cerca de la mitad de las madres michoacanas son trabajadoras con jornadas dobles o triples debido a las tareas del hogar.

Irene Solís forma parte de esta estadística y, con una niña de seis años, espera contar con lo suficiente para darle un regalo en esta fecha; una muñeca y una bicicleta son los deseos de su hija.