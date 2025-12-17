Michoacán

Rehabilitarán Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro en 2026

La obra incluye instalación de cableado subterráneo en el Centro Histórico
El objetivo es fortalecer el turismo y buscar reconocimiento de la UNESCO
El objetivo es fortalecer el turismo y buscar reconocimiento de la UNESCOCORTESÍA
Boletín
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, implementado de manera coordinada entre el Gobierno federal y el Gobierno estatal, contempla para el 2026 la rehabilitación del Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita como parte de los proyectos para el mejoramiento urbano del Pueblo Mágico de Pátzcuaro.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que este proyecto forma parte de una estrategia para el impulso del turismo y para reforzar el trámite ante la UNESCO para alcanzar el reconocimiento de Patrimonio Mundial en la categoría de Sitio de Memoria Histórica.

Explicó que, además, se contempla la instalación de cable subterráneo de energía eléctrica, telecomunicaciones y televisión en el primer polígono del Centro Histórico de Pátzcuaro.

“El Plan Michoacán es una estrategia integrada por acciones en diferentes rubros; uno de ellos es el fortalecimiento de la infraestructura urbana de Pátzcuaro, una gran joya de Michoacán reconocida a nivel internacional por su cultura e historia”
afirmó Ramírez Bedolla

Detalló que, de manera conjunta, las secretarías de Turismo estatal y federal trabajan para poner en marcha este destacado proyecto que busca atraer el turismo, fortalecer la economía y reforzar la difusión de los atractivos que distinguen este pueblo.

CORTESÍA
Te puede interesar:
Nacimiento monumental artesanal, tradición navideña en Pátzcuaro
El objetivo es fortalecer el turismo y buscar reconocimiento de la UNESCO

RPO

Colegio Jesuita
Plan Michoacán
grid

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com