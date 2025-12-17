Rehabilitarán Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, implementado de manera coordinada entre el Gobierno federal y el Gobierno estatal, contempla para el 2026 la rehabilitación del Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita como parte de los proyectos para el mejoramiento urbano del Pueblo Mágico de Pátzcuaro.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que este proyecto forma parte de una estrategia para el impulso del turismo y para reforzar el trámite ante la UNESCO para alcanzar el reconocimiento de Patrimonio Mundial en la categoría de Sitio de Memoria Histórica.

Explicó que, además, se contempla la instalación de cable subterráneo de energía eléctrica, telecomunicaciones y televisión en el primer polígono del Centro Histórico de Pátzcuaro.