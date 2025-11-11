Rehabilitarán 9 cuarteles de la Guardia Civil en Michoacán con inversión de 70 mdp

Como es el caso de La Piedad, con esta inversión entrará en operación en los próximos 30 días para estar en operatividad. Este inmueble estará ubicado a 173 kilómetros de Morelia, la capital del estado, cerca de Zamora, Los Reyes, Zacapu y Uruapan; este cuartel lo dio a conocer el secretario de Seguridad Pública (SSP), Juan Carlos Oseguera Cortés, en septiembre de este año.

"Hay avances, tenemos coordinación con el gobierno federal. Vamos a inaugurar uno (cuartel) en La Piedad. Vamos en ruta de consolidar la estrategia, pero en una ruta territorial", comentó el secretario de Seguridad el 9 de septiembre durante la inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional en Tarímbaro.

Por su parte, Rogelio Zarazúa Sánchez agregó que, como parte de la infraestructura en seguridad, también se otorgaron 40 millones de pesos para acelerar la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en la Meseta Purépecha, “Cuartel Kuarichas”, en San Felipe de los Herreros, en Charapan.

Este cuartel se comenzó a construir el 10 de septiembre de este año y se prevé culminar la obra el 26 de diciembre de 2025, con una capacidad de 50 elementos. "Ya estamos en obra, pero la instrucción es que quede concluida este mismo año para que entre en operación (...) son acciones estatales que conciliamos con el gobierno federal", finalizó.

La Secretaría de Comunicaciones en el estado dio a conocer la rehabilitación de los cuarteles luego del anuncio del Plan Michoacán para la Paz y Justicia, el pasado domingo en Ciudad de México, por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en medio de la situación que sacudió a Uruapan desde el 1 de noviembre, cuando asesinaron al exedil Carlos Alberto Manzo.

