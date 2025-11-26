Rehabilitarán 9 cuarteles de la Guardia Civil en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las acciones de infraestructura en materia de seguridad pública dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia incluyen la rehabilitación general de nueve cuarteles de la Guardia Civil por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del estado (SCOP), indicó su titular, Rogelio Zarazúa Sánchez.

El funcionario estatal señaló que la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla intervendrá los inmuebles ubicados en Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zamora y Zitácuaro, con el objetivo de mejorar su operatividad. Estas instalaciones están a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y las obras tendrán una inversión de 70 millones de pesos.

Los trabajos comprenden el mantenimiento general de baños y regaderas; reparación de pisos, azulejos y sistemas de drenaje e hidráulicos; sustitución de luminarias, instalaciones eléctricas, techumbres, impermeabilización de losas, así como aplicación de pintura.

Con la rehabilitación general de estos nueve cuarteles de la Guardia Civil, el Gobierno de Michoacán busca reducir el tiempo de respuesta de las fuerzas del orden, atender emergencias con mayor eficacia y garantizar la presencia permanente de los agentes, quienes deben contar con instalaciones dignas y adecuadas para la labor que desempeñan.