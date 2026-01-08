Michoacán

Rehabilitan camino San José Cuaro–Tupátaro en Huandacareo

La obra mejora el acceso a balnearios y sitios arqueológicos
Se rehabilitaron 6.7 kilómetros con recursos del Faeispum
Huandacareo, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, informó que concluyó la rehabilitación del camino San José Cuaro–Tupátaro, en el municipio de Huandacareo, en beneficio de 11 mil 650 habitantes.

El secretario indicó que fue con recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum) que se realizó la restauración de 6.7 kilómetros lineales de la vialidad.

Destacó que esta obra de infraestructura vial no solo generó 84 empleos directos durante su ejecución, sino que también optimiza la movilidad de más de mil 400 vehículos que transitan diariamente por la zona. Con ello, se ofrecen mejores condiciones de acceso para turistas y visitantes que acuden a los balnearios, así como para quienes buscan disfrutar de la riqueza arqueológica, arquitectónica y gastronómica de Huandacareo.

Para ello, la dependencia michoacana ejecutó trabajos de fresado del pavimento en mal estado, para posteriormente realizar el tendido de la base hidráulica y la carpeta asfáltica. Asimismo, se llevaron a cabo labores de deshierbe, limpieza de cunetas y alcantarillas, bacheo superficial, renivelación de registros y pozos de visita, instalación de tubo de concreto para drenaje, balizamiento horizontal y, finalmente, la colocación de vialetas en topes de la zona urbana.

