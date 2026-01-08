Rehabilitan camino San José Cuaro–Tupátaro en Huandacareo

Huandacareo, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, informó que concluyó la rehabilitación del camino San José Cuaro–Tupátaro, en el municipio de Huandacareo, en beneficio de 11 mil 650 habitantes.

El secretario indicó que fue con recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum) que se realizó la restauración de 6.7 kilómetros lineales de la vialidad.