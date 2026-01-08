Rehabilitan camino San José Cuaro–Tupátaro en Huandacareo

Huandacareo, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, informó que concluyó la rehabilitación del camino San José Cuaro–Tupátaro, en el municipio de Huandacareo, en beneficio de 11 mil 650 habitantes.
El secretario indicó que fue con recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum) que se realizó la restauración de 6.7 kilómetros lineales de la vialidad.
Para ello, la dependencia michoacana ejecutó trabajos de fresado del pavimento en mal estado, para posteriormente realizar el tendido de la base hidráulica y la carpeta asfáltica. Asimismo, se llevaron a cabo labores de deshierbe, limpieza de cunetas y alcantarillas, bacheo superficial, renivelación de registros y pozos de visita, instalación de tubo de concreto para drenaje, balizamiento horizontal y, finalmente, la colocación de vialetas en topes de la zona urbana.
RPO