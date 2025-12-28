Rehabilitación de plantas de tratamiento beneficiará a más de 63 mil habitantes de la zona lacustre: Ceac

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de 63 mil habitantes de la cuenca del lago de Pátzcuaro se beneficiarán con la ampliación y rehabilitación de las plantas de tratamiento de San Pedrito, Janitzio y Las Garzas. Con una inversión de 147 millones de pesos, estas acciones se realizan en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, de acuerdo con la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac).

Tras 25 años de operación, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de San Pedrito contará con una rehabilitación integral que contempla la modernización de muros, reactores y sistemas eléctricos. Con una inversión de 100 millones de pesos, esta obra permitirá incrementar la capacidad de saneamiento de 100 a 150 litros por segundo, en beneficio de más de 54 mil habitantes para finales de 2026.