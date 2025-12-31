Rehabilitación de la red carretera estatal, al 57 por ciento: SCOP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va de la presente administración, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán registra un avance del 57 por ciento en cuanto a la rehabilitación de la red carretera estatal, afirmó el titular Rogelio Zarazúa Sánchez.

De acuerdo con el funcionario, la red carretera estatal se conforma por 2 mil 200 kilómetros, pero al día de hoy se tiene un avance de mil 800 kilómetros rehabilitados; aunque apuntó que para 2027, antes de que termine el mandato del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el objetivo es concluir con el total.