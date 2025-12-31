Rehabilitación de la red carretera estatal, al 57 por ciento: SCOP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va de la presente administración, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán registra un avance del 57 por ciento en cuanto a la rehabilitación de la red carretera estatal, afirmó el titular Rogelio Zarazúa Sánchez.
De acuerdo con el funcionario, la red carretera estatal se conforma por 2 mil 200 kilómetros, pero al día de hoy se tiene un avance de mil 800 kilómetros rehabilitados; aunque apuntó que para 2027, antes de que termine el mandato del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el objetivo es concluir con el total.
Cabe mencionar que de los mil 800 kilómetros que ya se intervinieron, 680 cuentan con conservación garantizada hasta 2027, bajo el esquema de obra pública multianual.
Rogelio Zarazúa dijo que también buscan llegar a los 77 kilómetros de nuevas carreteras construidas y arreglar los aeródromos, de los cuales ya llevan tres y falta uno. Además, refirió que también han rehabilitado tramos federales, por ejemplo, el de Apatzingán–Tepalcatepec, con 14 kilómetros.
Agregó que mediante concesiones carreteras se alcanzó una inversión de 27 mil 938 millones de pesos, destinada a más de 555 kilómetros de nuevas vialidades, destacando la autopista Siglo XXI y el acceso a Zamora. Asimismo, a través de obra convenida se realizaron más de mil 300 obras, con una inversión de 6 mil millones de pesos, para mejorar caminos y vialidades.
RPO