Rehabilitación carretera Uruapan-San Juan Nuevo-Tancítaro-Copetiro fortalece economía regional: Bedolla

Señaló que, al inicio de la administración el 80 por ciento de los 3 mil 500 kilómetros de la red carretera estatal se encontraba en pésimas condiciones, pero durante los cuatro años de este gobierno se han intervenido de manera integral más de mil 600 kilómetros.

Además, en la región se han intervenido otros 170 kilómetros en diversos tramos como el de Buenavista-Peribán, el libramiento de Peribán, así como la carretera Uruapan-Zacán-Peribán con una inversión de 680 millones en la rehabilitación.

El titular de Scop, Rogelio Zarazúa Sánchez, agregó que este tramo carretero es de suma importancia al registrar un tránsito diario de 5 mil 508 vehículos, lo que lo convierte en una vía estratégica para la movilidad económica y productiva de la región, principalmente, de aguacate, berries y maíz.