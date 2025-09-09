Rehabilitación carretera en Michoacán al 45 %; se abre camino al desarrollo: Bedolla

Explicó que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) que encabeza Rogelio Zarazúa Sánchez, más de mil 600 kilómetros de un total de 3 mil 500 que conforman la red estatal, han sido reconstruidos y recibido mantenimiento para facilitar y reducir los tiempos de traslado de personas y de mercancías.

Señaló que el descuido de la infraestructura carretera había prevalecido por décadas, incluso con tramos intransitables, pero que hoy, han dejado de estar en el olvido con la intervención continua que se realiza para ofrecer una mejor conectividad, lo que abre el camino a nuevas inversiones al optimizar las cadenas de suministro y distribución.