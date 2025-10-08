Secundaria Técnica 3 estrena aulas gracias a obras previas al teleférico de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, facilitó la rehabilitación de 15 aulas y cuatro talleres de la Escuela Secundaria Técnica Número 3 “Álvaro Obregón”; esto, como parte de las primeras acciones de infraestructura que acompañarán a la construcción del teleférico de Morelia.

La rehabilitación, que contempla mejoras en el edificio central de la secundaria técnica, así como la reconstrucción de muros divisorios y la instalación de cancelería y puertas nuevas, fue presentada ante autoridades académicas, cuerpo docente, madres y padres de familia, así como ante la comunidad estudiantil de la institución.