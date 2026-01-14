Regularización histórica beneficia a 377 hogares en Zamora

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).– Gracias a las gestiones del presidente municipal, Carlos Soto Delgado, ante instancias del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal, 377 familias de la colonia Ferrocarril hoy cuentan con certeza jurídica sobre su patrimonio, marcando un antes y un después en la vida de cientos de hogares zamoranos. Este logro representa un paso decisivo hacia una ciudad más justa, con mayor bienestar y seguridad para sus habitantes.

Durante el acto realizado en la Unidad Deportiva El Chamizal, el presidente municipal reconoció el respaldo del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, destacando la coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno. “Hoy se cumple un sueño que muchas familias esperaron durante años. Seguiremos trabajando para que la certeza legal sobre la vivienda llegue a cada rincón de Zamora”, expresó Carlos Soto Delgado. Autoridades estatales y federales coincidieron en que la regularización de la tenencia de la tierra es un motor de desarrollo social y una base sólida para el bienestar comunitario.

Por su parte, el director del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) en Michoacán, Víctor Rubén Guzmán Dagnino, subrayó que la coordinación con el Gobierno de Zamora permitió que los trámites se realizaran sin costo para las familias beneficiadas, y adelantó que este año se buscará ampliar el programa a más colonias del municipio. En representación de las familias, Erasmo Delgado Basurto agradeció a las autoridades por hacer realidad el anhelo de cientos de personas de convertirse, por fin, en dueñas legales de sus hogares.