Regreso a clases seguro; SSM pide extremar cuidados contra el frío

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el reinicio de las actividades escolares, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) hace un llamado a madres y padres de familia a extremar los cuidados en niñas y niños, con el fin de evitar enfermedades respiratorias derivadas de la actual temporada invernal.

La exposición a los cambios bruscos de temperatura, especialmente durante las primeras horas de la mañana, incrementa el riesgo de contagios. Por ello, la institución recomienda el uso de varias capas de ropa, bufandas y gorros que protejan nariz y boca al salir de casa, fomentar el consumo de frutas ricas en vitamina C, como naranja, guayaba y limón, y asegurar una hidratación constante.