Regreso a clases con salud: Coepris va a las escuelas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para garantizar la salud de los estudiantes en este regreso a clases la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) iniciará un operativo de supervisión en las cooperativas de las escuelas de educación básica. Las inspecciones se realizarán en todas las jurisdicciones sanitarias del estado.

Con esta acción, se asegura el cumplimiento a los Lineamientos Generales para el Expendio o Distribución de Alimentos y Bebidas en los Establecimientos de Consumo Escolar, para asegurar que la comida y bebida que se oferta a niñas, niños y adolescentes cumpla con los estándares de inocuidad y nutrición establecidos por la autoridad sanitaria, promoviendo así entornos escolares saludables y libres de riesgos.

Para ello, la Coepris llevará a cabo visitas en las cooperativas y expendios escolares, para verificar que se implemente una correcta conservación, preparación e higiene de los alimentos, se respeten las listas de productos permitidos en los lineamientos federales y el personal encargado de estas áreas reciba capacitación sobre buenas prácticas de higiene y manejo de alimentos.