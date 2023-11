Regresar al Congreso la Ley de Búsqueda significa retrasar la justicia: Margarita López

Incluso, acusó de un supuesto revanchismo contra ella al ser portavoz de víctimas y luego del hallazgo que, junto con integrantes de su colectivo de búsqueda, realizaron en una brecha de Tacámbaro.

"Esa ley se aprobó por unanimidad y, sin embargo, creo que es una represalia por lo que he venido declarando y exhibiendo por los malos manejos que se están haciendo (...) Es una cuestión de revanchismo y me están pegando por donde me duele, porque si algo me duele a mí, son las familias".

- ¿Se está retrasando la justicia?

- Claro, por supuesto que sí- respondió.