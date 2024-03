Regresamos la paz y la gobernabilidad a Michoacán, pero faltó continuidad: Jara

Nosotros ya sabíamos que la policía estaba mal entrenada (…) un policía que no tiene condición física, un policía que no sabe manejar un arma es un policía que no puede defender a un ciudadano y luego si a eso añadimos a un policía que fácilmente puede ser comido por la corrupción entonces no sirve para nada. ¿Qué había que hacer ahí? pues limpiar y ese era el primer paso y yo creo que estábamos en lo correcto pero después no había con quien sustituirlos porque no es tan fácil formar policías, no es como llevarlos a una academia patito y en dos meses que salgan con condición física, con conocimientos y con una alta moral de servicio social, eso toma mucho tiempo

Salvador Jara Guerrero, exgobernador de Michoacán