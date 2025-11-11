Michoacán

Regresa la FGE al lugar del asesinato de Carlos Manzo para nuevas diligencias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche del lunes, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó nuevas diligencias en el lugar donde fue asesinado a balazos el entonces alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, el pasado sábado 1 de noviembre.

La noche del crimen, la pérgola municipal fue desalojada para las actuaciones correspondientes, que se prolongaron hasta el día siguiente. Posteriormente, se presentó el personal de la FGE para continuar con las investigaciones y, nuevamente, este día regresaron a realizar más actos de investigación que permitan esclarecer el asesinato.

El despliegue de las autoridades causó asombro entre la ciudadanía, ante la presencia del personal pericial, que de manera minuciosa realizó de nueva cuenta diversos trabajos en el área.

Cabe recordar que, durante la mañana del lunes, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que se mantienen abiertas todas las líneas de investigación, en las que también se investiga a la escolta del edil ultimado y el hecho de que el homicida fue abatido luego de que, aparentemente, ya estaba detenido por el personal de seguridad de Manzo Rodríguez.

