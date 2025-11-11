Regresa la FGE al lugar del asesinato de Carlos Manzo para nuevas diligencias

El despliegue de las autoridades causó asombro entre la ciudadanía, ante la presencia del personal pericial, que de manera minuciosa realizó de nueva cuenta diversos trabajos en el área.

Cabe recordar que, durante la mañana del lunes, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que se mantienen abiertas todas las líneas de investigación, en las que también se investiga a la escolta del edil ultimado y el hecho de que el homicida fue abatido luego de que, aparentemente, ya estaba detenido por el personal de seguridad de Manzo Rodríguez.