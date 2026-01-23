Regresa la Escuela de Bomberos de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Escuela de Bomberos de Michoacán, un proyecto que estuvo ausente por más de una década, regresará con el objetivo de fortalecer la formación y preparación de los bomberos del estado.
Este regreso busca mejorar la capacitación profesional de los elementos de Protección Civil y dignificar su labor en la sociedad.
La convocatoria para ingresar a la escuela se dará a conocer próximamente, según informó Protección Civil del Estado de Michoacán.
Los interesados podrán conocer todos los detalles a través de las redes sociales oficiales de la dependencia.
Este regreso representa una oportunidad crucial para aquellos que desean profesionalizarse en una de las labores más esenciales en la sociedad, y forma parte de un esfuerzo por mejorar las condiciones laborales y la preparación de los bomberos en Michoacán.
