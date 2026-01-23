Regresa la Escuela de Bomberos de Michoacán

La convocatoria para ingresar a la escuela se dará a conocer próximamente, según informó Protección Civil del Estado de Michoacán.

Los interesados podrán conocer todos los detalles a través de las redes sociales oficiales de la dependencia.

Este regreso representa una oportunidad crucial para aquellos que desean profesionalizarse en una de las labores más esenciales en la sociedad, y forma parte de un esfuerzo por mejorar las condiciones laborales y la preparación de los bomberos en Michoacán.