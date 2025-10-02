Regresa la Casona del Terror a Zamora, Michoacán, con recorridos en octubre

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 4 de octubre dará inicio la temporada de la Casona del Terror, una experiencia de recorridos teatrales inmersivos que se realizará en el Centro Cultural Casona Pardo, con funciones programadas durante los fines de semana de este mes.

La información fue dada a conocer por la Secretaría de Cultura de Michoacán a través de redes sociales, donde se detalló que la propuesta escénica está a cargo de la compañía Voces en el viento, y ofrece algo más que sustos: un homenaje al legado cultural del país, combinando leyendas, ambientación y teatro interactivo.

Las funciones se realizarán los viernes, sábados y domingos de octubre a las 19:00 horas, y el costo general de acceso será de 50 pesos.

El evento forma parte de la campaña Michoacán Cultura Viva y busca acercar al público a nuevas formas de expresión artística, enmarcadas en las tradiciones y el misticismo que caracterizan a estas fechas previas al Día de Muertos.