Regresa Gobierno de Michoacán el decreto sobre Ley 3 de 3 con observaciones

"Notamos que este artículo es el que se encarga de regular el nombramiento, designación y contratación de servidores públicos, y que por lo tanto, cada modificación que se haga a su redacción debe ser integral y vigilando la debida concordancia entre los cuatro párrafos, situación que no ocurre, pues la redacción propuesta al ser señalada exclusivamente en el párrafo primero tiene efectos con las designaciones realizadas por el Gobernador del Estado, lo cual es contrario al espíritu de la reforma que pretende regular a todos los servidores públicos", señala una de las observaciones.

También se advierte que la redacción en la constitución michoacana atenta con la naturaleza del texto constitucional federal, pues a nivel nacional la propuesta se refiere al requisito de no ser deudor alimentario para ser servidor público, condición que va dirigida a cualquier ciudadano.

Otra observación versa en la supuesta nueva atribución de la Secretaría de Contraloría para recibir los documentos que acrediten a los servidores como personas no deudoras alimentarias y en su caso, iniciar el procedimiento administrativo pertinente. En este sentido, el Ejecutivo consideró la redacción como inconstitucional, inoperante e ilegal al no existir razón jurídica para señalar obligaciones de los funcionarios que ya rindieron protesta conforme a las leyes vigentes y no conforme a la Ley 3 de 3. Incluso se señala la norma como discriminatoria, al establecer cargas especiales a las dependencias y no así al resto de la administración pública.

"Tal disposición sólo es aplicable a los ciudadanos que pretendan ocupar un cargo en el servicio público, posterior a la entrada en vigor de esa determinación, ello con la finalidad de no afectar el principio de irretroactividad, pues lo servidores públicos que se encuentran en activo, ya fueron sometidos a cumplir con los requisitos y procedimientos que establecían las normas en ese momento, y no les corresponde satisfacer requisitos posteriores para poder continuar en el ejercicio de su encargo", se especifica en el documento signado por el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, y el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña.

rmr