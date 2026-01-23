Registro, pruebas físicas y control de confianza: así será el proceso para ingresar al GRIM

El GRIM tiene como misión planear, ejecutar y apoyar estrategias táctico-operativas, priorizando la protección de la vida, la integridad y el patrimonio de la ciudadanía, además de contribuir a la preservación del orden público y la paz social, bajo principios de legalidad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos.

📌 Datos clave de la convocatoria

Registro abierto del 22 al 30 de enero de 2026

Horario de atención: de 9:00 a 15:00 horas

Sede: Dirección de Desarrollo Policial, Teodoro Gamero #165, colonia Sentimientos de la Nación, Morelia

Convocatoria exclusiva para personal de la Guardia Civil

🏍️ Requisitos generales y particulares

Las y los aspirantes deberán cumplir, entre otros, con los siguientes criterios:

Ser ciudadano(a) mexicano(a) por nacimiento

Contar con bachillerato concluido

Tener evaluación de Control de Confianza vigente

Saber conducir motocicleta y contar con licencia de motociclista

Estatura mínima: 1.72 metros en hombres y 1.65 metros en mujeres

Presentar condición física y resistencia superior

Disposición para viajar y cambiar de residencia dentro de Michoacán

Además, se valorarán habilidades como trabajo bajo presión, toma rápida de decisiones, estabilidad emocional, liderazgo operativo y apego estricto a la legalidad.

🧠 Proceso de evaluación

El proceso de selección será eliminatorio y contempla varias etapas, entre ellas:

Validación documental

Evaluación médica y toxicológica

Pruebas físicas de alto rendimiento

Examen de conocimientos en normatividad policial y derechos humanos

Evaluación psicológica

Control de Confianza, en caso de no contar con uno vigente

Estas evaluaciones se realizarán durante febrero de 2026, en fechas y horarios que serán notificados a las personas aspirantes.