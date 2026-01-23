Registro, pruebas físicas y control de confianza: así será el proceso para ingresar al GRIM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) lanzó una convocatoria interna para integrar el Grupo de Reacción Inmediata Motorizado (GRIM), una unidad táctica especializada de la Guardia Civil encargada de intervenir como primer respondiente en situaciones de alto riesgo y respuesta inmediata en distintos puntos del estado.
La información fue dada a conocer a través de redes sociales oficiales de la SSP, donde se detalló que el proceso está dirigido a elementos activos de la Guardia Civil que cuenten con vocación de servicio, disciplina operativa y alta capacidad física, así como habilidades para la conducción de motocicletas.
El GRIM tiene como misión planear, ejecutar y apoyar estrategias táctico-operativas, priorizando la protección de la vida, la integridad y el patrimonio de la ciudadanía, además de contribuir a la preservación del orden público y la paz social, bajo principios de legalidad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos.
Registro abierto del 22 al 30 de enero de 2026
Horario de atención: de 9:00 a 15:00 horas
Sede: Dirección de Desarrollo Policial, Teodoro Gamero #165, colonia Sentimientos de la Nación, Morelia
Convocatoria exclusiva para personal de la Guardia Civil
Las y los aspirantes deberán cumplir, entre otros, con los siguientes criterios:
Ser ciudadano(a) mexicano(a) por nacimiento
Contar con bachillerato concluido
Tener evaluación de Control de Confianza vigente
Saber conducir motocicleta y contar con licencia de motociclista
Estatura mínima: 1.72 metros en hombres y 1.65 metros en mujeres
Presentar condición física y resistencia superior
Disposición para viajar y cambiar de residencia dentro de Michoacán
Además, se valorarán habilidades como trabajo bajo presión, toma rápida de decisiones, estabilidad emocional, liderazgo operativo y apego estricto a la legalidad.
El proceso de selección será eliminatorio y contempla varias etapas, entre ellas:
Validación documental
Evaluación médica y toxicológica
Pruebas físicas de alto rendimiento
Examen de conocimientos en normatividad policial y derechos humanos
Evaluación psicológica
Control de Confianza, en caso de no contar con uno vigente
Estas evaluaciones se realizarán durante febrero de 2026, en fechas y horarios que serán notificados a las personas aspirantes.
La SSP informó que los resultados se publicarán en sus canales oficiales, y la selección se basará en los puntajes más altos y la idoneidad del perfil.
Para mayores informes, las y los interesados pueden consultar el enlace https://shre.ink/sspconvocatoriaGRIM o acudir directamente a la sede del registro.
