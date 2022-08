Registro en IMPI de la K´uinchekua es para fortalecer, blindar y proteger: Monroy

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que el gobierno del Estado registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el nombre de la K´uinchekua, el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Roberto Monroy, aclaró que la intención de realizar esta acción jurídica es para fortalecer, blindar y proteger.

En entrevista con Mario Hernández para Fórmula Noticias Michoacán, que se transmite de lunes a viernes de 15:30 a 17:00 horas, el funcionario estatal refirió que no es el primer nombre que se registra ante el IMPI, ya que se tienen otros registrados como el de Las Cocineras Tradicionales o el propio Encuentro de Cocineras Tradicionales.

Acotó que los nombres son patrimonio de los michoacanos y se protegen con la intención de conservarlos y poder presumir las riquezas del estado que forman parte de esta expresión cultural.

“Que podamos dar a conocer a todos lo que es Michoacán a partir de esta manifestación cultural, al contrario es de ellos, sin temor lo pueden usar, la intención es fortalecer blindar y proteger”, apuntó.

Monroy García mencionó que recibió un documento por el cual se le solicitaba desistiera de registrar la palabra. No obstante, el funcionario señaló que no se va a desistir, ya que no es un tema a título personal sino por bien colectivo.

