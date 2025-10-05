Registra Michoacán baja en casos de dengue en comparación al 2024: SSM

Los trabajos de control larvario en casas, lotes baldíos y sitios públicos, lectura e instalación de ovitrampas, nebulización de hectáreas, levantamiento de encuestas entomológicas en entornos con casos probables o sospechosos y rociado intradomiciliario, son los que han permitido la eliminación y control de criaderos del vector.

A esto se suman el trabajo conjunto con la ciudadanía a través de la estrategia lava, tapa, voltea y tira botes, botellas, cubetas, llantas, pilas, piletas y todo aquello que acumule agua.