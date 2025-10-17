Michoacán

Registra Michoacán 74 casos de sarampión; Yurécuaro bajo vigilancia epidemiológica

Los casos son exportados, toda vez que se detectó en jornaleros agrícolas que llegan al municipio desde Guerrero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 74 casos de sarampión registra Michoacán, informó el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, al referir que en Maravatío fueron 14, los cuales se encuentran controlados y el resto, en Yurécuaro; todos los casos son exportados.

En entrevista colectiva, indicó que en Yurécuaro se mantiene la vigilancia epidemiológica, toda vez que los casos son detectados en jornaleros agrícolas que provienen de Guerrero, y el 98 por ciento de los casos son por falta de vacunación.

En ese sentido, puntualizó que la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) ha aplicado al 100 por ciento la vacunación en la población de Yurécuaro, además de los jornaleros agrícolas que llegan a trabajar al municipio, por lo que han sido aplicadas 19 mil dosis del biológico contra el sarampión.

Además —comentó— se mantiene comunicación con autoridades sanitarias de Guerrero, a fin de atender la situación que registran con casos de sarampión y se le dé la atención a los pacientes que se detectan en Michoacán, tras la aplicación de los biológicos y cuidados médicos que les proporcionan en la entidad.



