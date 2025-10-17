Registra Michoacán 74 casos de sarampión; Yurécuaro bajo vigilancia epidemiológica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 74 casos de sarampión registra Michoacán, informó el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, al referir que en Maravatío fueron 14, los cuales se encuentran controlados y el resto, en Yurécuaro; todos los casos son exportados.

En entrevista colectiva, indicó que en Yurécuaro se mantiene la vigilancia epidemiológica, toda vez que los casos son detectados en jornaleros agrícolas que provienen de Guerrero, y el 98 por ciento de los casos son por falta de vacunación.