Regiones judiciales de Zitácuaro y La Piedad reanudan trámites de recursos de apelación

Por su parte, en la región judicial La Piedad, integrada por los distritos de Jiquilpan, La Piedad, Puruándiro, Tanhuato y Sahuayo, entra en funciones la Sala Unitaria Penal a cargo del magistrado Mario Sotelo Rodríguez, con lo que se da inicio al trámite de recursos de apelación en materia penal.

A partir de este día, ya operan las salas regionales de Morelia, Uruapan, Zamora, Zitácuaro y La Piedad, lo que representa que el 83.48% de los asuntos en materia penal y el 68.94% de los asuntos en materia civil que se presentan en el estado se encuentran en trámite en segunda instancia. Asimismo, se prevé que la próxima semana inicie funciones la región judicial de Apatzingán, con lo que se ampliará la cobertura de atención en el territorio estatal.

Cabe recordar que, como parte de la reforma judicial, se crearon las salas regionales con el propósito de acercar la justicia a la ciudadanía. Ahora, las y los magistrados resuelven los asuntos directamente en las regiones, sin que las personas tengan que trasladarse a Morelia, lo que permitirá agilizar la resolución de los recursos de apelación y fortalecer la atención en el ámbito jurisdiccional.

La ciudadanía puede consultar más información detallada de los acuerdos en la página web institucional www.poderjudicialmichoacan.gob.mx y en las redes sociales oficiales del Poder Judicial de Michoacán.

