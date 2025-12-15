Michoacán

Regidores de Zacapu presentan queja ante el TEEM

Acudieron 10 funcionarios de diferentes partidos para denunciar que el secretario del Ayuntamiento no les ha brindado información sobre el presupuesto de egresos
GABRIELA SERRALDE
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Graciela Redondo Molina, regidora de Zacapu y presidenta de la Comisión de Diversidad, Igualdad e Integración, junto con 10 regidores más, presentó una queja ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) por supuestas omisiones por parte del secretario del Ayuntamiento, Daniel Calderón, respecto a la revisión del presupuesto de egresos.

En entrevista colectiva, la funcionaria acotó que dos terceras partes del Cabildo acudieron a la capital michoacana, es decir, 10 regidores que anteriormente presentaron un oficio para solicitar una sesión extraordinaria de Cabildo con el fin de revisar los temas del presupuesto de egresos del 2026.

"Dicha solicitud en un inicio no se nos quiso recibir por parte del secretario del Ayuntamiento, el señor Daniel Calderón; después de estar muy renuente, no sé si por ahí alguien le avisó, nos la recibe, pero después nos da una respuesta negativa y que no se va a sesionar".
Hasta el momento, no se ha brindado información sobre el tema del presupuesto de egresos. Redondo Molina afirmó que ha emitido varios oficios durante este año para que se les proporcione la información en tiempo y forma, ya que, según dijo, una cuenta trimestral la entrega con pocas horas de anticipación o, en su caso, no la entrega.

"En realidad sí han hecho mucha omisión a ese tema y, pues, es por eso que nosotros estamos el día de hoy aquí para revisar el presupuesto de egresos (...) sabemos que tenemos hasta el 31 de diciembre, pero una cuenta de egresos se tiene que analizar previamente".

Agregó que el secretario debe informar hacia dónde se va a ampliar el presupuesto y, con base en ello, bajar la información a la ciudadanía, ya que —acotó— "la gente ya no se queda callada y quiere saber más".

Los regidores que acudieron a interponer la queja pertenecen a los partidos Morena, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano, PES y PRD.

