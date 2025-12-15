Regidores de Zacapu presentan queja ante el TEEM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Graciela Redondo Molina, regidora de Zacapu y presidenta de la Comisión de Diversidad, Igualdad e Integración, junto con 10 regidores más, presentó una queja ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) por supuestas omisiones por parte del secretario del Ayuntamiento, Daniel Calderón, respecto a la revisión del presupuesto de egresos.
En entrevista colectiva, la funcionaria acotó que dos terceras partes del Cabildo acudieron a la capital michoacana, es decir, 10 regidores que anteriormente presentaron un oficio para solicitar una sesión extraordinaria de Cabildo con el fin de revisar los temas del presupuesto de egresos del 2026.
Hasta el momento, no se ha brindado información sobre el tema del presupuesto de egresos. Redondo Molina afirmó que ha emitido varios oficios durante este año para que se les proporcione la información en tiempo y forma, ya que, según dijo, una cuenta trimestral la entrega con pocas horas de anticipación o, en su caso, no la entrega.
Agregó que el secretario debe informar hacia dónde se va a ampliar el presupuesto y, con base en ello, bajar la información a la ciudadanía, ya que —acotó— "la gente ya no se queda callada y quiere saber más".
Los regidores que acudieron a interponer la queja pertenecen a los partidos Morena, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano, PES y PRD.
RPO