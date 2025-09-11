Región Zamora reduce índice de delincuencia: Observatorio Regional

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- Representantes del Observatorio Regional Zamora detallaron que, en comparación con el mismo trimestre de 2024, delitos como homicidio doloso, homicidio culposo, robo con violencia, robo de vehículos, robo a transeúntes y violación han mostrado una baja significativa en la región Zamora.

Durante la presentación del reporte de incidencia delictiva en Zamora, Jacona y Tangancícuaro correspondiente al segundo trimestre de 2025, el presidente Carlos Soto Delgado destacó que la seguridad es un tema prioritario para el Buen Gobierno. Señaló que, en coordinación con los diferentes órdenes de Gobierno, se trabaja en la prevención y disminución de delitos de alto impacto en la región.

El presidente informó que gracias a la labor de la dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal se han obtenido resultados positivos, como la recuperación de siete vehículos y 27 motocicletas, además de 121 puestas a disposición ante las autoridades competentes, con un promedio de 90 detenidos. Resaltó que la coordinación y la implementación de estrategias conjuntas han permitido una disminución en homicidios dolosos, robo de vehículos y robo con violencia, entre otros delitos.

Soto Delgado subrayó la importancia de fomentar la cultura de la denuncia, ya que este factor permite diseñar estrategias intermunicipales más efectivas.

SHA