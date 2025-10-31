Región Tierra Caliente recibe apoyo del programa Agrosano: Sader

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), encabezada por Cuauhtémoc Ramírez Romero, continúa la entrega de apoyos a ocho municipios de Tierra Caliente. Mediante el programa insignia Agrosano, se distribuyeron 32 mil aves de doble propósito y micelio para la producción de hongo zeta, como parte de la vertiente “Produce lo que te comes”.
La directora de Formación Social Agropecuaria, Diva de la Luz Hinojosa González, se encargó de la dispersión de los insumos en Apatzingán, Parácuaro, Gabriel Zamora, Nuevo Urecho, Aguililla, Peribán, Los Reyes y la comunidad indígena de Pamatácuaro, en Los Reyes.
Los paquetes constan de aves de siete semanas de edad en estado sano con cuadro de vacunación completo, con apego a la normativa del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (Senasica), la entrega también contempla paquetes de árboles frutales y micelio. Estos insumos son esenciales para coadyuvar en la soberanía alimentaria de la población beneficiada.
El Ayuntamiento de Apatzingán, agradeció el apoyo y participación de las y los funcionarios estatales que continúan con el compromiso de coadyuvar la soberanía alimentaria de las familias a través de las capacitaciones y talleres que realizan los técnicos de Agrosano, para aplicar las técnicas que les permitan comercializar los excedentes de la producción.
La Sader reafirma el compromiso de seguir apoyando a la ciudadanía de la región, a través de las distintas ventanillas que fomentan la producción agrícola y ganadera sostenible, para contribuir al desarrollo económico y social de las zonas con alta y muy alta marginación.
BCT