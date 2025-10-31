Región Tierra Caliente recibe apoyo del programa Agrosano: Sader

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), encabezada por Cuauhtémoc Ramírez Romero, continúa la entrega de apoyos a ocho municipios de Tierra Caliente. Mediante el programa insignia Agrosano, se distribuyeron 32 mil aves de doble propósito y micelio para la producción de hongo zeta, como parte de la vertiente “Produce lo que te comes”.

La directora de Formación Social Agropecuaria, Diva de la Luz Hinojosa González, se encargó de la dispersión de los insumos en Apatzingán, Parácuaro, Gabriel Zamora, Nuevo Urecho, Aguililla, Peribán, Los Reyes y la comunidad indígena de Pamatácuaro, en Los Reyes.