Refuerzo militar y policial llega a Uruapan como parte del plan de seguridad

Los filtros se concentran en salidas estratégicas como la zona de Bolívar Industrial, donde anteriormente se han reportado robos de vehículos con violencia.

De forma paralela, este viernes se prevé una movilización ciudadana en protesta por el asesinato de Carlos Manzo. La marcha pacífica partirá del Paseo Lázaro Cárdenas hacia el centro de la ciudad, concluyendo en la Pérgola Municipal.

Organizadores han señalado que la movilización será en silencio al inicio y al final, con un llamado colectivo a la justicia y a la paz para la región. Como medida de apoyo, varias actividades laborales serán suspendidas de las 10:00 a las 12:30 horas.

