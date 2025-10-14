Refuerzan seguridad en Zinapécuaro tras ataque armado a presidencia municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego del ataque armado registrado la madrugada de este martes en el municipio de Zinapécuaro, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que se reforzó la presencia de la Guardia Civil en la zona.
A través de redes sociales, la dependencia estatal indicó que se mantiene un operativo por aire y tierra en la serranía y caminos de terracería, con el objetivo de localizar a los civiles armados responsables del ataque y garantizar la seguridad de la población.
El operativo se implementó tras las detonaciones de arma de fuego y el uso de drones con explosivos contra la presidencia municipal de Zinapécuaro, hecho que también dañó al menos tres domicilios particulares y un poste con cámaras del C5.
En el ataque, una persona resultó lesionada por el estallido de vidrios, según informaron fuentes policiales.
Autoridades confirmaron que la investigación está en curso y que en el lugar de los hechos se encuentra la instancia correspondiente para recabar evidencias.
rmr