Refuerzan seguridad en Zinapécuaro tras ataque armado a presidencia municipal

A través de redes sociales, la dependencia estatal indicó que se mantiene un operativo por aire y tierra en la serranía y caminos de terracería, con el objetivo de localizar a los civiles armados responsables del ataque y garantizar la seguridad de la población.

El operativo se implementó tras las detonaciones de arma de fuego y el uso de drones con explosivos contra la presidencia municipal de Zinapécuaro, hecho que también dañó al menos tres domicilios particulares y un poste con cámaras del C5.