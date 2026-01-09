Refuerzan seguridad en la Uruapan-Peribán con nuevo operativo

Además, detalló que 800 elementos de la Guardia Civil cuentan con cámaras tipo bodycam, las cuales permiten grabar el desarrollo de acciones operativas, con lo que se brinda certeza a la población de que el actuar de los agentes se encuentra apegado al marco legal.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, refirió: “Hoy refrendamos nuestro compromiso con las comunidades, con este dispositivo Guardianes del Camino, en donde estaremos reforzando esta carretera que va desde Uruapan hasta Los Reyes”.

Acompañaron al gobernador Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno; Juan Bravo Velázquez, comandante de la 21 Zona Militar; Ramsés Adalid Vega Sayabedra, subsecretario de Operación Policial; Roberto Eduardo Molina García, comandante de la Guardia Nacional en Michoacán; Epifania Gómez Bravo, presidenta del Concejo Comunal de Angahuan; Juan Paz Aguilera, presidente del Concejo Comunal de Zacán; José Manuel Méndez Aguilar, presidente del Concejo Comunal de Nuevo Zirosto; Francisco Javier Rodríguez, presidente del Concejo Comunal de San Francisco Peribán, así como Edwin Osvaldo Medina García, representante del Concejo Comunal de Santa Ana Zirosto.