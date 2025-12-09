Refuerzan operativo en Cotija tras ataque a Policía Municipal; localizan artefacto explosivo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) informó que reforzó las labores operativas en el municipio de Cotija, luego de una agresión armada en contra de elementos de la Policía Municipal, en la que de manera preliminar se reporta un agente fallecido.

De acuerdo con el comunicado difundido por la SSP a través de redes sociales, en el sitio del ataque fue localizado un artefacto explosivo tipo granada que no llegó a detonar, lo que obligó a activar de inmediato los protocolos especializados para su manejo seguro.

Las autoridades no precisaron detalles sobre las circunstancias de la agresión ni sobre los responsables, pero destacaron que los operativos en la zona continuarán de manera intensiva.