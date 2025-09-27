Refuerzan capacitación en Michoacán para casos de desaparición forzada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión de Búsqueda de Personas de Michoacán (CBPM), en colaboración con la AIMCO e IDHEAS, realizó el taller titulado “Aplicación del Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares”.

El encuentro tuvo lugar en las oficinas de la Sede Sur de la Comisión de Búsqueda, con el objetivo de fortalecer las capacidades de investigación y seguimiento en casos de desaparición, mediante el uso de esta herramienta clave para garantizar la verdad y el acceso a la justicia.