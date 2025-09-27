Refuerzan capacitación en Michoacán para casos de desaparición forzada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión de Búsqueda de Personas de Michoacán (CBPM), en colaboración con la AIMCO e IDHEAS, realizó el taller titulado “Aplicación del Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares”.
El encuentro tuvo lugar en las oficinas de la Sede Sur de la Comisión de Búsqueda, con el objetivo de fortalecer las capacidades de investigación y seguimiento en casos de desaparición, mediante el uso de esta herramienta clave para garantizar la verdad y el acceso a la justicia.
El taller fue impartido por el Dr. Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director jurídico de IDHEAS, especialista en litigio estratégico en derechos humanos. Su participación brindó un enfoque técnico y especializado que contribuye a la formación de servidores públicos, investigadores y profesionales de instituciones como la CBPM, CEEAV, SSP y FGE.
El Gobierno del Estado destacó que este tipo de actividades refuerzan la coordinación interinstitucional y la capacitación continua de los integrantes del Sistema Estatal de Búsqueda, en beneficio de las víctimas, sus familias y la sociedad en general.
BCT