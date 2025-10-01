Michoacán

Refuerzan atención a violencia familiar con nueva fiscal especializada en Michoacán

La FGE de Michoacán nombró a Lorena Bedolla Ponce como Fiscal Especializada en delitos de violencia familiar y de género
Refuerzan atención a violencia familiar con nueva fiscal especializada en Michoacán
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de fortalecer la atención a los delitos de violencia familiar y de género, este martes se entregó el nombramiento a Lorena Bedolla Ponce como nueva Fiscal Especializada en la materia dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.

El anuncio fue realizado por el fiscal general del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, quien destacó que esta designación responde al compromiso de la actual administración por garantizar justicia y atención a las víctimas con responsabilidad, honestidad y entrega.

Refuerzan áreas sensibles de la FGE

Con este nombramiento, se busca reforzar una de las áreas prioritarias de la Fiscalía, ante la creciente demanda de atención y acompañamiento a mujeres y familias víctimas de violencia.

Torres Piña subrayó que la institución continuará con el fortalecimiento de todas sus áreas, para brindar un servicio más cercano, confiable y con perspectiva de género.

