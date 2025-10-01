Refuerzan atención a violencia familiar con nueva fiscal especializada en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de fortalecer la atención a los delitos de violencia familiar y de género, este martes se entregó el nombramiento a Lorena Bedolla Ponce como nueva Fiscal Especializada en la materia dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.

El anuncio fue realizado por el fiscal general del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, quien destacó que esta designación responde al compromiso de la actual administración por garantizar justicia y atención a las víctimas con responsabilidad, honestidad y entrega.