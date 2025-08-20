Refuerzan acciones preventivas contra el dengue en Zamora

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la primera sesión ordinaria del Comité Municipal de Salud, se acordó intensificar las acciones de prevención y eliminación de criaderos del mosquito transmisor del dengue, además de sensibilizar a la ciudadanía para que se sume a estas tareas.

El presidente, Carlos Soto Delgado, señaló que el dengue es un problema latente que llegó para quedarse y que, en esta temporada de lluvias, se deben redoblar esfuerzos entre gobierno, Jurisdicción Sanitaria número 2 y población para garantizar el bienestar colectivo.

En la reunión, realizada en la Casona Pardo, se presentó el panorama epidemiológico correspondiente a la semana 33, donde se informó que Zamora registra 113 casos positivos, concentrados principalmente en la zona poniente de la ciudad. Ante ello, ya se implementaron trabajos de fumigación y abatización, restando la descacharrización como medida esencial para un control más eficiente del vector.

Las autoridades destacaron la importancia de reforzar acciones dentro de los hogares, como limpiar patios y azoteas; tapar, voltear y lavar recipientes de agua; así como usar repelente, mosquitero y ropa de manga larga.

Además, se acordó exhortar a instituciones médicas y laboratorios a notificar los casos detectados, sensibilizar a los niños en el próximo ciclo escolar sobre la prevención y actualizar los instrumentos normativos que regulan la disposición de llantas, con el fin de fortalecer el cerco sanitario.

