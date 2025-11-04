Refuerza Sheinbaum presencia federal en Michoacán tras asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

La presidenta confirmó que desde el domingo se desplegó un refuerzo de la Guardia Nacional en Uruapan y en otras regiones consideradas de atención prioritaria. Explicó que la estrategia incluye unidades conjuntas entre la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Pública estatal. “Desde el día de ayer también enviamos un reforzamiento de las fuerzas federales, particularmente la Guardia Nacional a Michoacán y en particular también a Uruapan”, dijo.

El agresor que disparó contra el alcalde fue abatido en el lugar, sin embargo, la Fiscalía General del Estado informó que se trató de una acción planeada, y que en el hecho intervinieron al menos dos personas. La FGE también confirmó que el arma utilizada contra Manzo está vinculada a otros dos ataques armados recientes en Uruapan, por lo que se mantiene la hipótesis de participación del crimen organizado.

Durante su mensaje, Sheinbaum anunció además la elaboración del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral que será nutrida esta semana con aportes de comunidades, autoridades municipales, pueblos originarios, sectores productivos y familiares de víctimas.