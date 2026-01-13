Refuerza Secretaría de Servicios Públicos el cuidado y embellecimiento de espacios públicos de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el compromiso de ofrecer una ciudad más limpia, ordenada y agradable para las y los morelianos, la Secretaría de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Morelia mantiene un trabajo constante y coordinado a través de sus áreas operativas, reforzando el cuidado y embellecimiento de los espacios públicos.

El titular de la referida Secertaría, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, informó que las cuadrillas de la Dirección de Parques y Jardines continúan con labores de poda de pasto y árboles en colonias y vialidades como Santa Fe, Libramiento Oriente, Bosque Morelos, avenida Camelinas, avenida Guadalupe Victoria, calzada La Huerta, la Escuela Presidente Lázaro Cárdenas (colonia Lago I), avenida Tratado de Libre Comercio, Libramiento de Canteras hacia el Tecnológico de Morelia, avenida Madero Poniente (colonia Los Ejidos), avenida Michoacán y la colonia Vista Bella. Gracias a estos trabajos, se recolectaron alrededor de 5 toneladas de material vegetal, contribuyendo a una imagen urbana más ordenada y segura.