Refuerza Michoacán seguridad penitenciaria con entrega de unidades de traslado a penales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de la estrategia integral del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Coordinación del Sistema Penitenciario reforzó la operatividad de ocho centros penitenciarios y la Dirección de la Policía Procesal mediante la entrega de nueve unidades de traslado de alta seguridad.

Acompañado por el secretario de Seguridad Pública, Antonio Cruz Medina, y el director de Gobernación, Salvador Vázquez Díaz, el coordinador del Sistema Penitenciario, Elías Sánchez García, entregó las unidades a los directores de los penales de Maravatío, Sahuayo, Zamora, La Piedad, Uruapan, Apatzingán, Alto Impacto y "David Franco Rodríguez", así como a la dirección de la Policía Procesal.