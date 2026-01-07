Refuerza Michoacán atención al turismo internacional con agentes bilingües: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A fin de ofrecer una atención de calidad y proximidad a los visitantes extranjeros, el Agrupamiento Turístico de la Guardia Civil dispone de agentes certificados en inglés para facilitar la comunicación con el turismo de otros países.

Este agrupamiento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tiene como objetivo generar proximidad con turistas nacionales y extranjeros en los principales puntos de interés. Sus elementos están capacitados para ofrecer orientación, seguridad y apoyo en emergencias, con una formación que prioriza el trato directo y el conocimiento de la riqueza cultural del estado para garantizar una experiencia positiva a los visitantes.