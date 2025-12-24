Refuerza Guardia Civil vigilancia como parte del Plan Navidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Bajo el esquema del operativo Plan Navidad, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mantienen labores de proximidad en puntos estratégicos del territorio estatal. Estas acciones tienen como objetivo primordial garantizar el orden público y la tranquilidad de las familias durante las festividades decembrinas.

En todo el territorio estatal, los agentes de la Guardia Civil mantienen un despliegue operativo basado en esquemas de prevención y vigilancia, a fin de inhibir la comisión de ilícitos durante la Nochebuena y la Navidad.