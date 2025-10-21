Refuerza Gobierno de Michoacán seguridad en Apatzingán; se garantizan las fiestas octubrinas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán reforzó la seguridad en el municipio de Apatzingán, con el objetivo de garantizar tranquilidad y paz en las fiestas octubrinas, informó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.

En entrevista, y tras el asesinato del presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, el encargado de la política interna de Michoacán comentó que, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se enviaron elementos de la Guardia Civil para que la población esté tranquila y pueda pasar las fiestas de octubre en paz.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, los tres órdenes de gobierno reforzaron el esquema de vigilancia para la prevención y disuasión de hechos ilícitos, y garantizar la tranquilidad de la sociedad mediante operaciones por aire y tierra, además del monitoreo constante a través del C5 Michoacán.

Sin embargo, a través de las redes sociales son diversas las opiniones que se tienen sobre el desfile y las fiestas octubrinas en Apatzingán; muchos exigen su cancelación, mientras que otros piden su continuidad para evitar una mayor crisis económica en el municipio, principalmente por parte de los comerciantes.

Al menos la Universidad Contemporánea de las Américas, campus Apatzingán, determinó no participar en el desfile cívico programado para este miércoles 22 de octubre, como manera de salvaguardar la integridad y seguridad de las y los estudiantes, profesores, personal administrativo y de servicios.

Hasta el momento, las actividades que se tienen programadas para el 22 de octubre continúan en pie, desde el acto cívico que realiza el Ayuntamiento de Apatzingán, hasta la sesión solemne que se celebrará en el marco del CCXI Aniversario del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, por parte del Congreso de Michoacán.