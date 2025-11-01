Refuerza Alfonso Martínez vínculo de Morelia con secretaria de Turismo Federal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, recibió a la secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora, en el histórico edificio de Palacio Municipal convertido en el "Palacio de Catrinas", en el marco de las celebraciones del Día de Muertos.

Acompañado de su esposa, la presidenta honoraria del DIF, Paola Delgadillo Hernández, el alcalde explicó a la funcionaria Federal que este edificio histórico anteriormente albergaba oficinas del Ayuntamiento, mientras que ahora está convertido en un centro de arte, cultura y turismo.